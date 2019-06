Ben je me sens obligé de copier/coller Wikipedia :



"Aux Emirats Arabes Unis, la peine de mort est en vigueur et peut sanctionner : homicide, viol, haute trahison, terrorisme, vol aggravé, **apostasie, adultère, homosexualité** et trafic de drogue. Les méthodes d'exécution sont la fusillade et la lapidation. La torture est courante dans les pénitenciers et les commissariats.

[...] Les immigrés sont dans une situation juridique précaire et ces droits sont régulièrement bafoués : trafic d’êtres humains, exploitation économiques, violences policières, racisme et discriminations salariales

[...] Une part importante des droits de l'homme n'est pas respectée à Dubai et dans les autres émirats où les normes politiques diffèrent fortement de celles de l'occident. Les travailleurs migrants sont victimes de mauvais traitements et vivent dans des logements de mauvaise qualité. Les conditions de travail sont particulièrement défavorables. Il n'y a ni syndicats ni droit de grève. Beaucoup de travailleurs voient leur passeport confisqué afin de les empêcher de quitter la ville avant le terme des chantiers sur lesquels ils sont engagés. Durant la construction du Burj Khalifa, les conditions de travail particulièrement difficiles pour les ouvriers ont beaucoup choqué"



Bref, hors de question que je foute les pieds dans un pays où l'homosexualité est un délit. Où le fait d'être athée est un délit. Où la liberté d'expression n'existe pas. Où on emprisonne les gens pour les forcer à travailler dans des conditions inhumaines. Où on trouve ça normal de torturer. Où les violences policières sont monnaie courante. Où il faut au moins 4 témoins masculins pour justifier qu'un viol ait eu lieu.



Déso pas déso.

?rEsOfQ