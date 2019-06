Le plus édifiant c'est pas l'acte en lui-même. C'est le fait que le père et la soeur aient été placés en garde à vue.



On entend toujours les gens dire "si des gens se font violenter par la police, c'est qu'ils l'avaient mérité".

Qu'est ce qu'un gamin a pu faire pour mériter un coup de ciseaux dans le cou ?

Qu'est ce que son père a pu faire pour mériter une garde à vue ?

Qu'est ce que sa soeur a pu faire pour mériter une garde à vue ?



Oui, y'a un gros problème avec la police. Les flics jouissent d'une impunité sans nom qui les pousse à faire n'importe quoi, car après tout, ils seront jamais arrêtés ou virés. Les flics se soutiennent entre eux. Les flics votent en grande majorité extrême droite.

Tout est dit.

https://www.lepoint.fr/justice/vaujours-un-policier-plante-des-ciseaux-dans-la-gorge-d-un-ado-25-06-2019-2320949_2386.php#xtor=CS2-239