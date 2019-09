Haha, moi j'ai repris aussi.



Je suis toujours en phase d'évolution. J'ai une douzaine de colons, et j'ai découvert il y a peu le système de priorités sur les actions. Ca change la vie ! Ma base est fonctionnelle, propre, et efficace.



J'ai aussi découvert que les marchands itinérants achètent mes oeuvres d'art méga cher, ce qui permet de faire de bons échanges.



Allez 2/3 histoire :

* Un de mes colons est un reloud de service. Il est jamais content, et passe sa vie à être jaloux de la chambre des autres. Je lui ai construit une chambre plus grande, et il continue d'être jaloux ! Il est jaloux de chambres plus petites !

* Je me suis absenté 3 minutes à un moment, et j'avais oublié de mettre pause. 3 colons mort, dont un qui était marié. J'ai été obligé de droguer en boucle le mari pour pas qu'il parte en live. Et quand je suis tombé à court de drogues, je lui ai juste interdit de quitter la base, car sinon ce con allait bosser et ça le déprimait !

* A chaque assaut venant du sud, y'avait toujours un assaillant pour aller casser des climatiseurs. Du coup j'ai mis un mur avec des pièges. Ca marchait bien au début, mais ces pièges ont plus blessé mes animaux que les ennemis.

* La commande "Exécution" marche très bien, mais visiblement les colons aiment pas. Moral plombé...

* Un de mes colons était parti en crise d'énervement, j'ai voulu le calmer, ça a dégénéré en baston et mes 2 colons étaient au bord de la mort !

* J'ai réussi à tuer un de mes colons de la pire façon possible. Attaque préventive, j'envoie mes colons à portée de tir, je leur ordonne d'attaquer. Un de mes colons préfère le corps à corps et fonce. Arrivé au corps à corps il se prend un tir raté pleine tête. Plus de cerveau. Mort.

* J'ai eu le meilleur combo du monde. Vague de chaleur + √©ruption solaire. 55¬į et pas de climatisations. J'ai construit des tas de refroidisseurs naturels, c'est pass√© mais c'√©tait juste.

* Pourquoi ceux qui raident ma base s'acharnent tellement sur mes familiers ? Mes bestioles ont passé plus de temps à se faire soigner qu'à se promener !

*



Du coup j'ai 2/3 questions pour vous :

* Quand on a tout miné sur sa carte, on fait comment pour les minerais ?

* J'ai testé le coup de la caravane, mais on ne peut pas établir de nouvelle base ailleurs... C'est voulu je suppose ? (on ne peut avoir qu'une base)

* J'ai √©volu√© vers un poste hitech de recherche, mais je dois construire un machin √† c√īt√© et j'ai pas l'or et le plasteel, une id√©e pour √ßa ?

