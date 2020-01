De la tolérance envers les fachosQu'une chose soit bien claire une bonne fois pour toutes.Les fachos et nazis en tous genres déclarent vouloir tuer des gens, que ce soit par des moyens détournés (expulsion, ghettoïsation, discrimination, …) ou directement.Ce n'est pas acceptable, ni maintenant, ni dans le futur.Ce sont EUX qui se mettent VOLONTAIREMENT en marge de la société en voulant tuer des gens.Ce ne sont pas les victimes, ce sont des bourreaux. Il n'y a aucune tolérance à avoir.Pour qu'une société humaine puisse bien fonctionner, nous ne pouvons tolérer qu'on puisse vouloir en tuer une partie.Ce sont eux qui choisissent de ne pas être compatibles avec une vie en société qui soit réellement le reflet de l'humanité.Qu'on empêche l'eau d'entrer dans une maison et de dévaster les meubles, les murs, les tapis, la nourriture, les œuvres d'art et les vêtements ne choque personne. Il en va de même pour les fachos.On ne tolère pas ce qui veut, très concrètement, nous détruire.Il n'y a aucun respect ni tolérance à avoir envers des personnes qui CHOISISSENT de vouloir que des gens meurent.C'est au delà du respect des divergences d'opinion, le fascisme veut TE tuer, toi, ta famille et tes potes, pour imposer SON opinion. Pas discuter avec toi, même si c'est ce qu'il prétend avec un joli sourire.Renvoyer des gens dans un pays en guerre, c'est les tuer.Précariser des personnes déjà fragilisées pour d'autres raisons, c'est les tuer.Couper l'assistance médicale de base à des gens qui n'ont pas d'argent, c'est les tuer.Empêcher des personnes enceintes d'avorter, c'est les tuer.Envoyer l'armée ou les flics sur une population, c'est la tuer.Supprimer les droits des personnes dépendantes, c'est les tuer.Et ce ne sont que des exemples au hasard.(Précariser des personnes tout court, d'ailleurs, c'est les tuer)Et oui, si ça sonne très "d'actualité", c'est pas pour rien. Si ça sonne comme ce que fait un système entier, c'est pas pour rien.Et si tu penses que "rien", c'est exactement ce que tu peux y faire, détrompe toi. Tu peux déjà commencer par ne plus être conciliant⋅e ni tolérant⋅e envers ceux qui veulent tout ça.C'est déjà faire un pas pour un monde meilleur. Et le reste suit, d'ailleurs.Et là je dis ça sur Mastodon, mais idéalement faudrait réarranger le propos, en faire des affiches et en coller partout.Parce que merde à la fin.>>+ paradoxe de la tolérance : https://sebsauvage.net/galerie/photos/Bordel/mili/tolerance.jpg