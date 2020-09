Le "miracle italien" face au covid ?

* L'embauche de 6600 médecins et 14500 infirmiers

* Pas de déconfinement précipité

* Prudence sur l'école

* Traçage des clients dans les lieux clos, prise de température

* ...



Et en France ? On applaudit nos soignants, on leur donne une médaille s'ils ont risqué leur vie la première semaine, et on file 8 milliards à Airbus alors qu'ils licencient.

Le tout en continuant de fermer des services dans les hôpitaux par manque de moyens.



Ca risque de se voir qu'à un moment notre gouvernement s'en bat les couilles du peuple, des soignants et de notre santé non ?

Que leur seul but c'est de filer un max d'argent public à des sociétés privées, en dépensant le moins possible dans le public. (pour à terme dire "vous voyez le public ça marche pas, il faut privatiser")

