Guide de l'allié féministe



Pour être un allié féministe il faut :



1- reconna√ģtre qu'on a √©t√©, qu'on est et qu'on sera tjs un oppresseur tant que le patriarcat existera



2- reconna√ģtre qu'on a eu, qu'on a et qu'on aura tjs des privil√®ges tant que le patriarcat existera



3- Mettre en visibilité, promouvoir et relayer la parole des femmes



4- Sensibiliser, éduquer les autres hommes si une féministe ne veut pas ou ne peut pas le faire et sinon la laisser faire, la soutenir et appuyer son propos



5- Ne pas se croire l√©gitime √† avoir un avis sur les m√©thodes de lutte f√©ministe car on est un oppresseur (cf r√®gle n¬į1)



6- Ne pas accepter les comportements et propos sexistes ou misogynes des hommes autour de soi même si c'est de l'humour



7- Ne pas exiger de gentillesse, de pédagogie, de sources, de réponses ou de reconnaissance des féministes



8- S'informer soi-m√™me gr√Ęce aux blogs f√©ministes, aux livres f√©ministes, aux podcasts f√©ministes √©crits et faits par DES FEMMES !



9- Ne pas donner de le√ßon de f√©minisme √† une f√©ministe m√™me si on estime qu'elle a tort car... (cf r√®gle n¬į1)



10- Ne pas faire la le√ßon √† des femmes qui ne seraient pas deconstruites car... (cf r√®gle n¬į1, vs commencez √† piger le truc ūüėČ)



11- Ne pas se positionner comme un sauveur, un chevalier blanc ou un super héros : humilité !



12- Ne pas s'exclure du groupe social des hommes quand on sensibilise, éduque d'autres hommes



13- S'excuser et se remettre en question qd une femme dit qu'on dépasse les bornes et qu'on a été oppressif



14- Ne pas dire qu'on est féministe ms dire qu'on est un allié féministe seulement en soutien car les femmes se libèrent elles-mêmes



[...]



Je vois beaucoup d'hommes dire que c'est digne d'une dictature, du fascisme ou même du nazisme, ceci est un sophisme !



Ce guide ne s'adresse qu'aux hommes qui veulent DE LEUR PLEIN GR√Č devenir un alli√© √† la cause f√©ministe et √™tre r√©ellement consid√©r√© comme tel par les f√©ministes

