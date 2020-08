Imaginez être quelqu'un d'incroyablement brillant et avec une compétence unique, et qui du coup peut facturer son travail 1000€ de l'heure. (ce qui est énorme hein)

En travaillant 8h par jour, il vous faudrait 6 mois pour devenir millionnaire.

Pour devenir milliardaire, il vous faudrait 500 ANS.

Cinq. Cent. Ans.



500 ans pour arriver à 1 milliard, en gagnant 1000€ de l'heure.



Maintenant regardez ces milliardaires qui se font 1, 5, 10, 20, 50 milliards en une année.

Et posez vous des questions : est-ce que c'est vraiment grâce à *leur* travail ?

?GQ0O0g